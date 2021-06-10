شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يكمل ملف الأجانب بضم البرازيلي فيليب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكمل نادي مسافي تحضيراته للموسم 2021-2022، بسلسلة من التعاقدات؛ أبرزها ضم المهاجم البرازيلي فيليب فيدليس هداف فريق التعاون السابق، ليكون الأجنبي الثاني إلى جانب الإيفواري إبراهيما دياكيتي.

كما تعاقد مسافي مع عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين؛ أبرزهم الحارس سالم الحنطوبي من العروبة، والثنائي سعيد الشهياري والنيجيري المقيم ساهيد أولاتونجي الذين قدموا من نادي البطائح، والسوداني عبد الله المهدي «مواليد الدولة» القادم من الذيد، وكانت إدارة مسافي قد جددت الثقة في المدرب الوطني محمد الخديم؛ ليقود الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وأكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي، أن تجديد عقود اللاعبين المميزين إلى جانب المدرب الخديم يأتي في إطار تحقيق الاستقرار الفني للفريق، مشيراً إلى أن التعاقدات الجديدة تمت وفق رؤية فنية،حتى يظل مسافي رقماً صعباً في دوري الهواة وعقبة في طريق معظم الأندية، التي دائماً ما تعاني عندما تخوض مبارياتها على ملعب «الرعب» في مسافي.

وحول برنامج الإعداد، أشار المحرزي إلى أن النادي في انتظار الإعلان عن روزنامة الموسم الجديد، خاصة فيما يتعلق بمسابقات كرة القدم، لافتاً إلى أن الموعد المقترح لبدء الإعداد هو أغسطس /آب المقبل.