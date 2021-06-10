شكرا لقرائتكم خبر عن المدفع يشيد بمكرمة إنشاء5 مراكز تدريب للرياضات البحرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسعدت مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أسرة الرياضات البحرية، وتضمنت المكرمة إنشاء 5 مراكز تدريب للرياضات البحرية الأولمبية في المدن الساحلية في الشراع والتجديف في مدن الإمارة الباسمة التي تمتلك شواطئ في كل من الشارقة والحمرية وكلباء ودبا الحصن وخورفكان، مع توفير كل الإمكانات اللازمة والمعدات المطلوبة والخبرات التدريبية المميزة لهذه المراكز لخلق جيل مميز من الرياضيين الأولمبيين في الشراع والتجديف وتوسيع قاعدة ممارسي هذه الرياضات على مستوى الإمارة، بما يتناسب مع حجم الدعم والاهتمام الذي تحظى به الرياضة والرياضيين على مستوى الإمارة.

وأكد خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة البحري سعادته الكبيرة هو وزملاؤه أعضاء مجلس إدارة النادي وجميع المنتسبين والعاملين في النادي بهذه المكرمة الغالية التي ستعزز مكانه الرياضات البحرية على مستوى الإمارة، وتسهم في خلق أجيال واعدة من الأبطال الذين سيمثلون الإمارة والدولة في المحافل الدولية كافة.

وأضاف: «مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة ليست بغريبة على سموه، فأياديه البيضاء ورعايته الكريمة ودعمه الكبير محل فخر وتقدير ليس لقطاع الرياضات البحرية فقط بل لكل الرياضات، وكافة مناحي الحياة».

وأشاد المدفع بالدور الكبير والمهم لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الذي يبذل جهوداً كبيرة في الارتقاء بكل الرياضات على مستوى الإمارة الباسمة من خلال برامج وأسس وخطط قصيرة وطويلة الأمد تستهدف الارتقاء بكل الرياضات وتوسيع قاعة الرياضيين المميزين على مستوى الإمارة، والاستغلال الأمثل لإمكانات وقدرات الشباب، بتوفير كل ما هو ممكن لهم للارتقاء بهم وعكس صورة حضارية تتناسب مع إمكانات وطموح دولتنا الحبيبة.