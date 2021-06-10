شكرا لقرائتكم خبر عن موزة المنصوري تتقدم في تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بطولة حمدان بن زايد للرماية سكتون 0.22 لفئة النساء، تجاوز عدد المشاركات 100 متسابقة حتى الآن، خلال التصفيات التمهيدية،وتقام البطولة بتنظيم من نادي الظفرة للرماية بمقره في مدينة زايد.

وأسفرت نتائج التصفيات التمهيدية الجارية حتى الآن، عن تقدم المتسابقة موزة حمود طربيش المنصوري بنتيجة 152.1.

وأوضح سالم سعيد سالم السبوسي العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية، أن باب التسجيل للمشاركة في البطولة سيظل مفتوحاً حتى 13 يونيو القادم، وهو الموعد المحدد لبدء التصفيات النهائية.