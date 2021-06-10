فوز فينيكس صنز على دنفر ناغتس في الدوري الأميركي للمحترفين

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
لوس انجليس: في ما يأتي نتيجة مباراة الأربعاء في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين فينيكس صنز ودنفر ناغتس:
فينيكس صنز - دنفر ناغتس 123-98
(تقدم صنز 2-صفر)
المباراة الأولى: 7 يونيو في فينيكس، فاز صنز 122-105
المباراة الثانية: 9 يونيو في فينيكس، فاز صنز 123-98
المباراة الثالثة: 11 يونيو في دنفر
المباراة الرابعة: 13 يونيو في دنفر
المباراة الخامسة (إذا دعت الحاجة): 14 يونيو في فينيكس
المباراة السادسة (إذا دعت الحاجة): 16 يونيو في دنفر
المباراة السابعة (إذ دعت الحاجة): 19 يونيو في فينيكس
بروكلين نتس - ميلووكي باكس 115-107
(تقدم نتس 2-صفر)
المباراة الأولى: 5 يونيو في بروكلين، فاز نتس 115-107
المباراة الثانية: 7 يونيو في بروكلين، فاز نتس 125-86
المباراة الثالثة: 10 يونيو في ميلووكي
المباراة الرابعة: 13 يونيو في ميلووكي
المباراة الخامسة (إذا دعت الحاجة): 15 يونيو في بروكلين
المباراة السادسة (إذا دعت الحاجة): 17 يونيو في ميلووكي
المباراة السابعة (إذ دعت الحاجة): 19 يونيو في بروكلين
* يتأهل الى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.