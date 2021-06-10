مدير أعمال باتشيكو: عرض بيراميدز لم يكن رسميا.. ومفاوضاتنا مع الزمالك جارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال شريف فاروق مدير أعمال البرتغالي جيمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق، إنه لم يتم الوصول لاتفاق نهائي مع لجنة الزمالك الحالية بشأن مستحقات المدير الفني البرتغالي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال فاروق: "شكوى باتشيكو ضد الزمالك إجراء روتيني، أمر طبيعي فهو يطالب بمستحقاته".

وأضاف: "عقد باتشيكو مع الزمالك كان يتضمن بند ينص على (يحق للزمالك أو المدرب إنهاء العقد بشرط دفع شهرين)، ولم يحصل المدرب حينها على مستحقاته".

وتابع: "اللجنة السابقة للزمالك وعدت بحل الأمر، وتواصلت بالفعل مع المدرب وأكدت على التزامها بدفع المستحقات لكن لم يتم إنهاء الأمر".

وواصل: "كذلك اللجنة الحالية رحبت بالتواصل مع المدرب، وهناك حاليا مفاوضات بشأن المبالغ المستحقة، لكن لم نصل لاتفاق واضح حتى الآن".

وأكمل: "باتشيكو ليس لديه مشكلة، ولم يأخذ الأمر على محمل شخصي، بالتأكيد لم يتوقع رحيله بتلك الطريقة لكنه في النهاية مدرب محترف".

وعن تلقيه عروضا جديدة للتدريب، أجاب فاروق: "بعد رحيله عن الزمالك تلقى عروضا، لكنه لم يرحب بتدريب أي فريق في منتصف الموسم، وفضل الانتظار لبداية الموسم، هناك عروضا من الخليج والصين".

وبسؤاله هل تواصل معه بيراميدز لتدريب الفريق، قال: "لم تصل الأمور للشكل الرسمي، لكن تم استطلاع رأيه، وكان لديه استعداد لسماع العرض".