أول تعليق رسمي من الترجي بشأن طلب دخول الجماهير لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر رياض بالنور رئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي، عن ثقته في استجابة وزارة الصحة بشأن طلب إدارة النادي التونسي لحضور جماهير "باب سويقة" مباراة الأهلي المقبلة في إطار دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف بالنور في تصريحات له عبر إذاعة "موزاييك" التونسية :"نحن متأكدون أن وزارة الصحة ستتجاوب لطلبنا خاصة تم السماح للأحزاب السياسية بتنظيم مظاهرات وأيضًا تنظيم مهرجانات صيفية في شهر يوليو المقبل بحضور جماهيري".

وتابع :"الترجي طلب حضور الجماهير بنسبة 25% من طاقة استيعاب ملعب رادس أي طلب حضور 12500 ألف متفرج وسيتم توزيعهم على كافة أرجاء الملعب".

وأنهى :"طلبنا جاء بعد تذمر واحتجاجات الجماهير لأننا سنكون النادي الوحيد الذي سيحرم من جماهيره مقارنة بباقي الفرق المنافسة في البطولة".

وكانت وزارة الصحة التونسية أكدت مساء أمس الأربعاء، عن صعوبة حضور جماهير الترجي لمباراة الأهلي المقبلة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) خاصة أن تونس دخلت على الموجة الرابعة من الفيروس.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي منافسه الأهلي على ملعب "حمادي العقربي" في 19 من الشهر الجاري، في المقابل ستقام مباراة الإياب على ملعب "الأهلي we السلام" في 26 من نفس الشهر.