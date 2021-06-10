الأولمبي: لم تصلنا أي خطابات من جالاتا سراي بشأن مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي، أنه لم تحدث أية اتصالات أو مخاطبات مع جالاتا سراي أو فاتح تريم مدرب الفريق التركي بشأن موقف مصطفى محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة الأولمبياد المقرر انطلاقها خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.

واشار تقرير في صحيفة "CNN التركية"، إلى أن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي لا يريد التفريط في خدمات مصطفى محمد خلال مشاركة الفريق بتصفيات دوري الأبطال، ما يعني أنه لن يسمح له بالمشاركة في الأولمبياد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال عبدالعزيز: "لم يصلنا أي شئ رسمي من جالاتا سراي بشأن موقف مصطفى محمد من المشاركة في الأولمبياد".

وأضاف: "لم يحدث أي مخاطبات أو اتصالات نهائية مع جالاتا سراي، أمر المحترفين سواء أحمد حجازي أو محمد صلاح أو مصطفى سيتم حسمه قبل نهاية الشهر الجاري".

واتم: "مصطفى لديه الرغبة في المشاركة بالأولمبياد، فهي شرف له ولأي لاعب".

جدير بالذكر أن مصطفى محمد انتقل إلى صفوف جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة قادما من الزمالك.