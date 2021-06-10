تعرف على موعد مباراة تونس والجزائر والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

يستضيف منتخب تونس نظيره الجزائري، مساء الجمعة، في مباراة ديربي ودية مرتقبة.



وينتظر أن تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

فضلا عن ذلك، فإن المباراة ستقام في الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر.

وينتظر أن تنقل تلك المواجهة العربية المرتقبة على القنوات الوطنية التونسية والجزائرية.

وتأتي تلك المواجهة لتكون ختامية في معسكر منتخب الجزائر الحالي، كما أنها الثانية للجانب التونسي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.