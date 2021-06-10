حفيظ دراجي لـ الخليج 365: أتوقع انحصار المنافسة بين 6 منتخبات في يورو 2020!

تستعد منتخبات أوروبا بدءًا من يوم غد الجمعة لخوض منافسات بطولة يورو 2020، التي ستقام فعالياتها في 12 مدينة بـ12 بلدًا أوروبيًا لأول مرة في التاريخ بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس يويفا.

وقبل ساعات من رفع الستار عن أهم مشهد كروي في هذا الصيف الساخن الذي سيعرف أيضًا إقامة كوبا أميركا ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، تواصل موقع “الخليج 365” مع المعلق الجزائري الشهير “حفيظ دراجي” من شبكة قنوات بي إن سبورتس، للتعرف منه على توقعاته ورأيه قبل بطولة “يورو 2020″، وما هي المنتخبات الأقرب لخطف اللقب، وأبرز اللاعبين المشاركين من وجهة نظره.

وقال حفيظ دراجي لـ الخليج 365 في بداية حديثه “أتوقع أن تظهر البطولة بشكل مثالي من الناحية الفنية، فهناك تقارب كبير بين 6 منتخبات من ناحية القدرات والنواحي الفنية، كما ستشهد هذه النسخة ظهور جيل جديد وفريد من نوعه” .

وتابع معلق قنوات بي إن سبورتس بقوله “الحظوظ متاحة للجميع لأن البطولة بنسختها الحالية، ستقام في عدد كبير من البلدان الأوروبية، بجانب أجمل شيء سُيعطي للبطولة طعم خاص، وهو عودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات”.

وعند سؤاله عن المنتخبات الأقرب لحصد اللقب الأوروبي؟ أجاب حفيظ دراجي: “أتصور من وجهة نظري هنالك 6 منتخبات قادرة على تحقيق الفوز باللقب اليورو هذا العام. المرشحون لنيل اللقب كثر هذه المرة، بالإضافة إلى المنتخبات التقليدية المعروفة مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، هذا الثلاثي الكبير حاضر دائمًا على الورق، كما اعتقد أن هذه البطولة ستكون بطولة بلجيكا وإنجلترا بسبب الجيل الجديد الصاعد الذي بحوذتهم”.

وراهن دراجي على عودة إيطاليا لسالف عهدها، حين قال “أيضًا ننتظر عودة منتخب إيطاليا إلى منصات التتويج رفقة مدربها الحالي (روبرتو مانشيني) الذي يقودهم إلى نتائج طيبة في الآونة الأخيرة. هذه المنتخبات الستة من وجهة نظري لديهم قدرة واضحة على التتويج باللقب الأوروبي”.

لكن المعلق الجزائري حذر من إمكانية حدوث مفاجآت، وأوضح “يجب علينا ألا نغفل عنصر المفاجأة، فمن الممكن أن يظهر منتخب ما خارج الإطار، كما فعل منتخب كرواتيا واستطاع أن يصل إلى المباراة النهائية في كأس العالم 2018”.

ويرى حفيظ دراجي أن مسابقة اليورو تعد من أبرز البطولات القارية، فهي ليست مثل غيرها تختصر المنافسة فيها علي نجمين فقط وهما رونالدو وميسي، بل تضم أسماءً لها وزنها تتمتع بالمهارات والقدرات التي تؤهلها لتحقيق انجازات عظيمة في عالم الساحر المستديرة، مثل كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي، الذي تتوجه إليه الأنظار دائماً.

وأتم حفيظ حديثه: “جمهور منتخب انجلترا ينتظر تألق راشفود جناح المنتخب الإنجليزي، بجانب عناصر المنتخب الايطالي الذين يمتلكون أسلوب مغاير عما تعرفه كرة الكالتشيو” .

ومن المقرر أن تنطلق منافسات النسخة رقم 16 من بطولة اليورو 2020، يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو المقبل ‏بمشاركة 24 منتخبًا في ست مجموعات، على أن تكون المجموعة السادسة هي مجموعة الموت نظرًا لوجود البطل ووصيفه “البرتغال وفرنسا” بالاضافة للبطل القياسي للبطولة “ألمانيا” والمنتخب الواعد “المجر”.