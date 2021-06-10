ديوكوفيتش يواجه نادال بنصف نهائى رولان جاروس للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس /أ ش أ/

صعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروس للتنس بفرنسا، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، عقب فوزه على خصمه الإيطالي ماثيو بيرتيني، بالدور ربع النهائي.

وتغلب ديوكوفيتش على نظيره الإيطالي، المصنف التاسع عالميا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 6-3 و 6-2 و6-7 و7-5، في مباراة استغرقت قرابة 3 ساعات ونصف، ليضرب موعدًا مع الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثالث عالميا وحامل اللقب.

وتوقفت المباراة لفترة بقرار من اللجنة المنظمة للبطولة وذلك بالمجموعة الرابعة.