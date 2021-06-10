ملف الأربعاء.. رسالة فرجاني.. وكواليس مفاوضات النصر السعودي مع الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:

مجاهد: نعمل لتواجد مصطفى محمد في الأولمبياد.. وهذا موقفنا من ملف ساسي

الخليج 365 يكشف.. اهتمام النصر السعودي بـ"الونش".. وموقف الزمالك

ناصر ماهر: نطير إلى طوكيو من أجل الميدالية.. هزمنا البرازيل.. ونستعد جيداً

رسميًا.. أهلي طرابلس الليبي يفسخ تعاقده مع طلعت يوسف

"'قال والدته مريضة وسافر لتركيا".. مسئول سابق يكشف نقطة انتهاء مفاوضات ساسي

"مستند".. الخليج 365 يكشف.. متى ينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك؟

صلاح باشا: أحب الأهلي.. ولا أفكر في الرحيل عن أودينيزي

قناة الزمالك: ساسي أعلن رحيله.. وقع لنادي خليجي.. والتجديد لبنشرقي أولوية

وزير الصحة التونسي يوجه رسالة لجماهير الترجي قبل لقاء الأهلي

كارتيرون يكشف رسالة ساسي له ويصرح: دعم آل الشيخ رفع الرواتب

رونالدو يقترب من معادلة علي دائي بهدف في الكيان الصهيوني (فيديو)

خاص.. الزمالك يفاوض "هنداوي" و "الدرع"

"ما قبل رسالته الأخيرة".. حكاية ساسي وعقده مع الزمالك (تسلسل زمني)

كارتيرون: كنا الأحق بالتأهل في البطولة الأفريقية.. وعدم انتظام الدوري يضر بالاحتراف

مصدر بالزمالك لمصراوي: فريق اليد سيحصل على مستحقاته كاملة.. والتجديد خلال أسبوع

كارتيرون: الأهلي سبب ضغط المباريات.. وجدول الدوري وضع بصورة خاطئة

إصابة خفيفة لـ "زيزو" في مران الزمالك

بعد رسالته للجماهير.. كيف كانت أرقام فرجاني ساسي مع الزمالك؟

أسامة نبيه يوضح تطور حالة شيكابالا وحازم.. و3 أسباب لمواجهة وادي دجلة

"الخير فيما اختاره الله".. ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك