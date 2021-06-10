شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالواحد: الموسم الحالي هو الأصعب لوادي دجلة.. ونركز على البقاء في الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، إن فريقه يمر بكبوة غير مسبوقة يسعى الجهاز الفني الحالي للخروج منها، من أجل الاستعداد للموسم الجديد والظهور بشكل أفضل.

وأضاف عبدالواحد، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا الموسم هو الأصعب لوادي دجلة، إلا أن هناك حالة من التركيز للخروج من هذه المرحلة وعدم التفريط في النقاط خلال الفترة المقبلة، للهروب من منطقة الهبوط التي يتواجد بها الفريق حاليًا.

وتابع المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن الفوز سيعيد الثقة للاعبين، لذلك يأمل وجهازه المعاون الفوز في مباراة الجونة المقبلة، لتكون هي بداية الخروج من الكبوة، موضحًا أن وادي دجلة يعد بيته الثاني، خاصة وأنه متواجد بداخله منذ عام 2008، على الرغم من أنه يفتحر بكونه محسوب أيضًا على نادي الزمالك.

واختتم تصريحاته، أنه ينتظر فرصة العمل كمدير فني، خاصة وأنه اكتسب خبرات كبيرة من المدربين الأجانب الذي عمل كمساعد لهم، مشيرًا إلى أن وادي دجلة حصل على نقطتين من الأهلي والزمالك، لأن اللاعبين عادة ما يكونوا في كامل تركيزهم قبلها بفترة، ولديهم حافز كبير للظهور بشكل مميز.