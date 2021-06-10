شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يدعو جماهير الزمالك لتجاوز ساسي: «انظروا لجماهير الأهلي ورمضان صبحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية إلى جماهير نادي الزمالك، وذلك بعد إعلان التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك نادي كبير، وعمره ما هيقف على أي لاعب مهما كان اسمه، هناك لاعبين كبار رحلوا واعتزلوا، ونادي الزمالك هو المستمر».

ووجه شوبير، رسالة لجماهير الزمالك قائلا :«جماهير النادي الأهلي كانت تعشق رمضان صبحي، وكان أحد أهم لاعبي القلعة الحمراء قبل رحيله، ماذا حدث بعدما قرر الإنتقال لنادي بيراميدز؟ جماهير النادي الأهلي بكل وعي قالت له مع السلامة لم نرى مظاهرات ولا خناقات ولا أي حاجة».

وأضاف: «جماهير النادي الأهلي كانت وراء الكيان وقالت إحنا الأهلي ورمضان صفحة وإتقفلت، والأهلي أصبح بطل افريقيا وسيطر على كل شئ بعدها بشهور».

وتابع: «ما يحدث حاليًا بعد رحيل فرجاني ساسي، أنا مش فاهم! أنا حاسس إني لو مريت على نادي الزمالك الصبح هلاقيه مقفول! والله عيب نادي الزمالك كبير جدََا لازم تقفوا وتساندوا ناديكم ماينفعش، لاعب مش عايز الزمالك شكرََا جزيلا ونتمنى لك التوفيق وإنتهى».