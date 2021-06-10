شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «رياضة النواب» يكشف موعد وخطوات إعادة بناء استاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النقاب عن موعد عرض الخطوات التنفيذيه لهدم وبناء استاد النادي المصري الجديد، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهاته لبناء الاستاد في موقعه الحالي.

وقال حسين في تصريحاته لبرنامج «90 دقيقة»: «بداية من الأسبوع المقبل، سيتم اجتماع الجهات المنفذه لمشروع هدم وبناء ستاد النادي المصري الجديد في موقعه الحالي، ونشكر فخامه السيد رئيس الجمهورية على توجيهاته وتصديقه لبناء استاد النادى المصري، وتحقيقه لطموحات جماهير بورسعيد ونشكر رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة».

وتابع: «عملنا على ملف الاستاد منذ 2019 وكان هناك متابعة مستمرة مع وزير الشباب والرياضة، الوزير بذل جهد كببير لإنجاز هذا الملف».

وأتم: «خلال المرحلة الماضية تم تنسيق بين الوزير ومحافظ بورسعيد حول اختيار الشركات المنفذة وتصميم الاستاد، لما يتناسب مع الكود الدولي، وسيتم بداية من الأسبوع المقبل الاجتماع مع وزير الشباب ومحافظ بورسعيد ورئيس لجنه الشباب والرياضة والهيئة الهندسيه وشركه وادي النيل بتحديد الخطوات التنفيذيه وتحديد موعد وضع حجر الأساس والبدأ في العمل على بناء الاستاد الجديد».