شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح باشا: «لم أهرب من الأهلي.. والدي كان مريضًا في إيطاليا.. والعودة تسعدني جدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صلاح باشا لاعب فريق الشباب بنادى أودينيزى ومنتخب الشباب، أنه لم يهرب من النادي الأهلى نهائيا إلى إيطاليا، وأن حازم إمام صنع اسما كبيرا في النادي.

وقال باشا في تصريحات تلفزيونية: «ألعب في شباب أودينيزي منذ 3 مواسم وأتصدر قائمة هدافى فريق 19 سنة، وأودينيزي يحدد مصيرى نهاية الموسم الحالي».

وأضاف نجم منتخب الشباب: «لم أهرب من الأهلى ولكن سافرت أنا وأخويا ريتشارد بسبب ظروف مرض والدى وكان لازم نسافر لأن والدتى أجنبية ولا تعرف أن تتعامل هنا وحدها، والأهلى فريق كبير وعظيم والعودة له تسعدنى جدا».

وأوضح صلاح باشا: «استفدت جدا من تكوينى في أكاديمية ميلان ثم يوفنتوس، وقدمت مستويات مميزة مع فريق وتم تصعيد للفريق الأول بأودينيزي».

وتابع صلاح باشا: «حازم إمام نجم الزمالك السابق صنع اسما كبيرا هنا في أودينيزي وصورته في لوحة الشرف بالنادي الإيطالي وله شعبية كبيرة».