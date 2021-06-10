شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل طلعت يوسف من الأهلى الليبي وبقاء حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاهلى الليبي، فسخ عقده بالتراضي مع إدارة النادى.

وأعلن النادي الليبي، عبر بيان رسمي، أنه تم فسخ عقد المدرب بالتراضي بعد الاتفاق مع إدارة أهلي طرابلس.

وتولى طلعت يوسف، قيادة أهلي طرابلس مطلع الموسم الحالي، كما استقدم عدة صفقات جديدة على رأسها المهاجم المصري حسام حسن لاعب سموحة على سبيل الإعارة.

ولم يعلن النادي الليبي، هوية المدير الفني الجديد خلفًا للمدرب طلعت يوسف.

ويملك طلعت يوسف (66 عامًا) مسيرة تدريبية حافلة بالتجارب في الدوري المصري، بقيادة أندية الاتحاد السكندري والكروم وبلدية المحلة وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والمصري البورسعيدي وتليفونات بني سويف وبتروجيت وسموحة ومصر المقاصة.

وسبق أن قاد طلعت يوسف، أهلي طرابلس عام 2017، وقاده إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.