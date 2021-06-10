شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. إخلاء ملعب مباراة ديوكوفيتش وبيرتيني من الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إخلاء المدرجات من الجماهير، خلال مباراة الدور ربع النهائي، بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإيطالي ماثيو بيرتيني.

ويأتي قرار اللجنة المنظمة بناء على دخول حظر التجول حيز التنفيذ في تمام الحادية عشر بتوقيت باريس، بسبب الإجراءات الاحترازية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقابلت الجماهير المتواجدة في الملعب الرئيسي «فيليب شاتريه»، والبالغ عددها 5 آلاف، قرار اللجنة بصافرات الاستهجان، ورفضت مغادرة الملعب بسبب المنافسة القوية بين اللاعبين، ليتم إيقاف المباراة لحين إخراج جميع الجماهير.

وفاز ديوكوفيتش بـ3 مجموعات مقابل واحدة لبيرتيني، وسيواجه الإسباني رافائيل نادال، الذي تغلب بدوره على الأرجنتيتي دييجو شوارتزمان، في مباراة نصف النهائي.