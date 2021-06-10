شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «فرجاني ساسي عاشق للزمالك وجماهيره.. وحقه يطلب المبلغ الذي يريده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، إن الفترة الماضية التي مرت على نادي الزمالك كانت تشهد حالة من عدم الاستقرار، خاصة وأنه قضى 33 يومًا كمسؤول داخل النادي، لم يستطيع أخذ قرار خلالها.

وأضاف أيمن يونس، في تصريحات تليفزيونية، أن نادي الزمالك ليس في حاجة لـ5 محترفين على الإطلاق، وإنما كان يكفي فقط الإبقاء على فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أنه كان يؤيد فكرة تجديد عقد فرجاني ساسي بالرقم الذي كان يريده اللاعب.

واستكمل أنه حاول في الفترة التي قضاها كمسؤول داخل نادي الزمالك، تجديد عقد فرجاني ساسي، إلا أن الأزمة المالية كانت دائمًا هي العائق المادي، موضحًا أن جمهور نادي الزمالك بضغطه ومؤازرته للاعبين هو الذي يعوض نقص الأموال، وهو ما دفع اللاعبين لقبول الوضع المالي لإرضاء الجماهير.

واختتم أيمن يونس، أن إدارة نادي الزمالك المؤقتة الحالية، برئاسة حسين لبيب، محترفة للغاية، إلا أنها لابد وأن تخرج لتوضيح الصورة كاملة للجماهير، حتى لا يتكهن أحد الأحداث بشكل خاطئ، مشيرًا إلى أن فرجاني ساسي عاشق لنادي الزمالك وجماهيره، وليس مجرد محترف، وكان من حقه يطلب المبلغ الذي يريده.