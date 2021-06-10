الزمالك يرد على رسالة وداع ساسي بالإجراءات القانونية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس إدارة الزمالك قرر التعامل رسمياً وقانونياً مع التونسي فرجاني ساسي، حال عدم عودته لمصر واستكمال الموسم الحالي.

وقال شوبير خلال برنامجه "ملعب أون" المذاع على فضائية أون تايم سبورتس 1، إن فرجاني ساسي مازال لاعباً في نادي الزمالك، وينتهي عقده بانتهاء الموسم الحالي كما ينص عقده.

وكان ساسي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " كل فخر أعتز بالفترة الأهم فى حياتي مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات".

وأضاف فرجاني: "الخير فيما اختاره الله .. وقريبا سوف أوضح كل الحقائق".

وتعتبر تغريدة ساسي، بمثابة رسالة لتوديع الجماهير البيضاء، مما يشير إلى رحيله عن الفريق الأبيض، وعدم عودته لمصر مرة أخرى.

وكشفت وسائل إعلام تونسية، أن فرجانى ساسي، توصل لاتفاق مع إدارة الريان القطري، تمهيدا للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقال موقع " footballtunisien " التونسى، إن فرجانى اتفق مع إدارة الريان، وسوف يوقع له عقب انتهاء مباريات المنتخب التونسى الودية خلال المعسكر الذي يشارك فيه مع منتخب بلاده حاليا.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية يونيو الجاري، ليتم ثلاثة مواسم داخل القلعة البيضاء، بعدما ارتدى الفانلة البيضاء في يوليو من عام 2018.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من أجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك أو على أقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة أشهر مقبلة، والرحيل في يناير المقبل، إلا أن فرجاني ساسي تمسك بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد.

وأعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي يرغب في الحصول على ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد، وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغًا فيه إلى حد كبير.