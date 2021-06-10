الخليج 365 يكشف.. اهتمام النصر السعودي بـ"الونش".. وموقف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول، أن نادي النصر السعودي، مهتم بالتعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى وجود تحفظ من جانب إدارة نادي الزمالك حالياً بشأن التفريط في المدافع.

وكانت صحيفة "عكاظ السعودية"، عبر موقعها الإلكتروني، قد أشارت الى أن إدارة النصر تبحث بشكل كبير عن مدافع أجنبي يحل بديلاً للمدافع البرازيلي مايكون بيريرا الذي انتهى عقده مع النصر.

وأشارت الصحيفة السعودية أنه تمت مخاطبة وكلاء عدد من اللاعبين المميزين وأبرزهم "الونش".

وقال مصدر في الزمالك خلال تصريحات لـ"الخليج 365" "النصر السعودي بالفعل مهتم بالتعاقد مع الونش خلال الفترة المقبلة".

وتابع "النصر يرغب في ضم اللاعب سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة".

وأضاف "حدث تواصل لكن هناك تحفظ لدى إدارة الزمالك بشأن التفريط في خدمات اللاعب خلال المرحلة المقبلة".

وسبق وأوضحت صحيفة "الرياضية السعودية" أن مانو مينيز، مدرب نادي النصر السعودي أصرّ على التعاقد مع لاعب أجنبي في خط الدفاع، لكثرة مشاركات اللاعبين عبد الإله العمري، وعبد الله مادو، مع المنتخبات السعودية في الفترة المقبلة".

يذكر أن "الونش" مدد تعاقده مع الزمالك في سبتمبر 2018 لمدة 4 مواسم بخلاف ما كان متبقي في عقده خلال تلك الفترة.