ناصر ماهر: نطير إلى طوكيو من أجل الميدالية.. هزمنا البرازيل.. ونستعد جيداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شدد ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأوليمبي على أن فريقه سيطر إلى طوكيو من أجل الحصول على ميدالية في كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية هذا الصيف وليس من أجل المشاركة فقط.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال ناصر ماهر :"المنتخب الأوليمبي عائلتنا الآن، الأجواء هنا رائعة للغاية، والمنافسة بين اللاعبين صعبة، لأننا نمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين".

وأضاف ناصر قائلاً :"الاختيارات صعبة للغاية، كان الله في عون شوقي غريب، لكننا في النهاية نتمنى تحقيق شيء في الأوليمبياد من أجل مصر والعودة بميدالية، وهذا ما نتحدث عنه دائماً".

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثالثة في طوكيو منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا في الدورية التي نتطلق 23 يوليو المُقبل وحتى 8 أغسطس.

وأتم صانع ألعاب المنتخب الأوليمبي قائلاً :"سبق وفزنا على منتخب البرازيل، نحن نجتهد من أجل تحقيق هدفنا، ونستعد بشكل جيد للغاية من أجل منافسات الدورة".