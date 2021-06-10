"مستند".. الخليج 365 يكشف.. متى ينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وليس في أخر مايو أو يونيو كما يتردد.

وكتب ساسي عبر حسابه على "تويتر" "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك، ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات، الخير فيما اختاره الله، وقريباً سوف اوضح كل الحقائق".

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "العقد المحرر بين اللاعب والنادي - ينص علي انه من 3 مواسم، يبدأ في 2018 -2019 وينتهي بنهاية موسم 2020-2021".

وأضاف المصدر "البعض يدعي أن تعاقد ساسي ينتهي بنهاية يونيو الجاري او مايو الماضي فهل هذا الامر يخص اللاعب وحده أم ينطبق علي كل اللاعبين".

وحصل الخليج 365 علي نسخة من عقد الزمالك مع فرجاني ساسي والذي حرر يوم الأحد 29 يوليو 2018 ويمثل القلعة البيضاء فيه المستشار أحمد جلال إبراهيم الذي يشغل وقتها نائب رئيس الزمالك واللاعب فرجاني بن رضاء ساسي.

ويتضمن العقد أن الطرفين قد أقرا بأهلينهما للتعاقد بإطلائعهما علي لائحة شئون اللاعبين وغحترام قواعد ولوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم.

واختتم المصدر تصريحاته قائلاً "الإتحاد الدولي أقر بإستمرار اللاعبين حتي نهاية الموسم الرياضي".