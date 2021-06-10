صلاح باشا: أحب الأهلي.. ولا أفكر في الرحيل عن أودينيزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف صلاح باشا لاعب فريق أودينيزي الإيطالي عن سعادته باللعب مع فريقه، مُشيراً إلى أنه لا يفكر في الرحيل ويسعى لإثبات أحقيته باللعب مع الفريق الأول.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال صلاح باشا :"سعيد في أودينيزي ولا أخطط للرحيل، عمري 18 عاماً وأتدرب مع الفريق الأول وفرص مشاركتي كبيرة".

وأضاف صلاح :"في لموسم الماضي دخلت قائمة المباريات مع الفريق الأول أمام سامبدوريا وإنتر ميلان، ودخلت ملعب سان سيرو مع فريقي وهذا حلم لأي لاعب".

وتابع باشا :"كنت هدافاً لفريق الشباب في أودينيزي لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يتم تصعيدي للفريق الأول، وأتدرب الآن مع لاعبين كبار وهذا يساعدني كثيراً".

وأردف لاعب أودينيزي الشاب :"لم أوقع على عقود احتراف حتى الآن، الموسم المُقبل سيكشف عن كل شيء، وأنتظر حالياً قرار بدخول فترة الإعداد مع الفريق الأول أو مع الشباب".

وعن ناديه القديم قال صلاح :"لعبت في الأهلي موسمين وكنت هداف الفريق، لكنني لم أهرب مع شقيقي ريتشارد كما تردد، سفرنا إلى إيطاليا من جديد كان لظروف مرض والدي، وعدم قدرتنا على العيش بمفردنا في القاهرة، أو مع والدتنا الأجنبية".

وواصل صلاح :"أحب النادي الأهلي كثيراً، هذا النادي عظيم، لو عدت إلى مصر سأختار الانضمام إلى صفوفه، أتابع الدوري المصري قليلاً، لكنني تابعت دوري أبطال إفريقيا، وشعرت بفرحة كبيرة بعد تتويج الأهلي باللقب".

وأنهى صلاح :"في أوديني يقولون لي أن النادي ضم لاعب مصري منذ سنوات كان يتمتع بالمهارة واسمه حازم إمام، وصورته ضمن لائحة شرف النادي في الاستاد".