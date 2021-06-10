قناة الزمالك: ساسي أعلن رحيله.. وقع لنادي خليجي.. والتجديد لبنشرقي أولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق، وجه رسالة عاطفية لجماهير الزمالك، لإعلان رحيله عن النادي.

وأوضح الغندور عبر قناة الزمالك، أن فرجاني تواصل مع باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأبلغه بإصابته وحاجته 10 أيام للعلاج، ولم يبلغه برحيله، مضيفا: "من الواضح أنه اتخذ القرار بالرحيل وقام بالتوقيع لنادي آخر، ليس هناك شيء مؤكد بعد، ولكنه من الواضح أنه اختار النادي الذي قرر الانتقال إليه، ولكنه يحاول إرضاء جماهير الزمالك".

وأكمل الغندور: "معنى كلام فرجاني أنه يعلن لجماهير الزمالك رحيله عن النادي، وقام بالتوقيع لنادي آخر، وهذا لا يعيبه، كان ممكن يمشي من الزمالك ويفسخ تعاقده في أي وقت، لأنه إذا تأخر الزمالك عن دفع المرتب لمدة 3 شهور، يحق له الرحيل والحصول على عقده كاملة، وهو ما حدث مع حمدي النقاز، وكان من الممكن أن يقوم فرجاني بذلك".

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك".. طالع التفاصيل

وأضاف مقدم البرنامج الرئيسي عبر قناة الزمالك: "فرجاني ساسي لم ينجح في أي نادي مثلما نجح مع نادي الزمالك، وهذا كلامه، لعب في الترجي والنصر وأندية تونسية وأوروبية، ولكن أهم فترة في حياته الكروية مع الزمالك، أصبح معروف في الوطن العربي وكل الناس بتتكلم عنه، ربنا منح له موهبة ولكن لم تتفجر إلا مع الزمالك لأنه كيان كبير وجماهيريه عريضة".

وأردف: "إيمانويل أمونيكي موهبته انفجرت في الزمالك وكانت أهم فترة له في مسيرته مع الزمالك وحصل على أفضل لاعب في أفريقيا، عكس فترته مع برشلونة الذي لم يخض فيها مباريات كثيرة، ولم ينجح".

وعن المقابل المادي الذي يتقاضاة فرجاني، قال الغندور: "لا يستطيع أي نادي في العالم إعطاء فرجاني ساسي المقابل الذي يريده إلا نادي خليجي، تركي آل الشيخ تحمل تكاليف قدوم فرجاني للزمالك، مثل صلاح محسن مع الأهلي، أما عبدالله السعيد فتكلفته كانت مختلفة حصل على 40 مليون جنيه بعقد مع الزمالك لمدة سنتين، بما يوازي 20 مليون جنيه في السنة، وأتى مجانا دون مقابل للأهلي، وبالتالي تكلفة انتقاله كانت أقل".

ودلل الغندور على الإغراءات الخليجية للاعبين: "مصطفى محمد أحسن هداف في أفريقيا يحصل على 400 ألف دولار في 6 شهور يخصم منهم ضرائب، والموسم القادم 700 ألف دولار يخصم منهم ضرائب، بمعنى أنه في السنة يحصل على 500 ألف دولار بما يوازي 7 أو 7 ملايين جنيه، أما العروض والإغراءات الخليجية فتختلف كثيرًا".

وهاجم عدم ظهور لاعبي الزمالك في الإعلانات لتعويضهم ماديا: "التركيز في الإعلانات على نادي واحد، وكأن نادي الزمالك حرام، كتر خير نادي الزمالك خاصة أن رجال الأعمال الزملكاوية محدش بيدفع حاجة، حتى اللي كانوا ضد مرتضى منصور قولنا ممكن يدفعوا بعد رحيله، ولكن لم يحدث".

واختتم حديثه حول التجديد لأشرف بنشرقي لاعب الفريق: "كابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تواصل مع وكيل أعمال أشرف بنشرقي، وهو نفس وكيل سفيان رحيمي لاعب الرجاء الذي يريده الأهلي، ووكيل بدر بنون لاعب النادي الأهلي، لعدة أسباب، الهم الأكبر للجنة حاليا التجديد لبنشرقي وزيزو الذين تنتهي عقودهما بعد سنة من الآن، المجلس الجديد سيأتي في شهر 12، ويحق للاعبين المنتهية عقودهم بعد سنة التوقيع لنادي آخر في يناير، وبالتالي الشغل الشاغل للجنة حاليا التجديد للاعبين".