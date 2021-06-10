وزير الصحة التونسي يوجه رسالة لجماهير الترجي قبل لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استبعد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي اليوم الاربعاء السماح لجماهير الترجي التونسي بحضور المباراة المرتقبة ضد الأهلي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم 19 يونيو الحالي على ملعب رادس.

وحذر الوزير اليوم من أن حضور الجماهير في المباراة قد يؤدي الى مزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وقد صرح الوزير بأن تونس دخلت فعليا في موجة رابعة مع تزايد عدد الإصابات بالفيروس وعودة الضغط على المستشفيات.

وقال مهدي لإذاعة (شمس إف إم) الخاصة "أنصح جماهير الترجي بأن يحتفلوا في أجواء معقولة وعن بعد وأن يحافظوا على صحتهم وصحة أهاليهم".

ونفذ عدد من جماهير الترجي وقفة أمام مقر وزارة الصحة للمطالبة برفع القيود لحضور المباراة، كما احتجت الجماهير بالجلوس وسط شارع محمد الخامس المحاذي لمركب (ملعب ) النادي وسط العاصمة من أجل الضغط على السلطات.

وذكرت تقارير إخبارية أن إدارة الترجي دخلت في مفاوضات مع السلطات الأمنية والصحية من أجل السماح بحضور عدد محدود من الجماهير المباراة.