تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق وهونج كونج فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 11 يونيو 2021.

يحتضن استاد المحرق فى البحرين مواجهة قوية تجمع بين منتخب العراق ونظيره منتخب هونج كونج، وذلك في إطار منافسات الدور الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ” قطر 2022 “، وكأس آسيا 2023 فى الصين.

يدخل منتخب العراق المباراة فى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، متفوف بنقطتين عن الوصيف منتخب إيران، ثم تأتي منتخب البحرين في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويتواجد منتخب هونج كونج في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل منتخب كمبوديا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسيسعي منتخب أسود الرافيدن الى تحقيق الفوز أمام هونج كونج وأقتناص الثلاث نقاط من أجل استكمال المشوار نحو التأهل للدور التالي، وعدم التعثر أو فقد أي نقاط، خاصة وأن المنتخب الإيراني يبتعد بفارق نقطتين فقط.

يذكر ان المنتخب العراقي كان قد نجح في خطف النقاط الثلاث من أنياب هونج كونج بعدما تغلب عليه في لقاء الذهاب بالتصفيات المشتركة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما يوم 10 أكتوبر 2019 على ملعب البصرة الدولي.

ويتأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.

موعد مباراة العراق وهونج كونج فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة العراق وهونج كونج فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة العراق وهونج كونج فى التصفيات المشتركة على القناة العراقية الرياضية، بالإضافة الى قناة الشباب الرياضية الأولي.