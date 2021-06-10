البرتغال تغتصب الكيان الصهيوني “كرويًا” برباعية مع الرأفة في تحضيرات يورو 2020

تعرف على نتيجة مباراة البرتغال والكيان الصهيوني فى تحصيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021، والمنتهبة بفوز المنتخب البرتغالي برباعية نظيفة.

اغتصب المنتخب البرتغالي ضيفه الكيان الصهيوني “كروياً” برباعية نظيفة مع الرأفة فى حتام استعدادت الفريق لخوض كأس أمم أوروبا “يورو 2020“، فى المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم على ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

وتقدم برونو فيرنانديز للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 42، قبل أن يسجل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 86 أضاف جواو كانسيلو الهدف الثالث لفريقه، ثم عاد برونو فيرنانديز ليسجل الهدف الثاني له والرابع للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويستهل المنتخب البرتغالي رحلة الدفاع عن اللقب أمام المجر في بودابست يوم 15 يونيو الجاري ضمن المجموعة السادسة التي تضم ألمانيا وفرنسا أبطال العالم في 2014 و2018.

على الجانب الأخر يحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في المجموعة السادسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر برصيد أربع نقاط، في مجموعة تضم كل من الدنمارك واسكتلندا والنمسا وجزر فارو ومولدوفا.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرتغال والكيان الصهيوني فى تحضيرات يورو 2020

وفرضت البرتغال سيطرة كاملة في استاد جوزيه ألفالادي الخالي وكان وصول الهدف الأول مسألة وقت وجاء في الدقيقة 42 عندما مرر كانسيلو من الجهة اليمنى إلى فرنانديز ليسدد كرة منخفضة في الشباك بلمسة واحدة.

وتحول لاعب وسط مانشستر يونايتد بعدها إلى صانع للهدف الثاني بعد دقيقتين حين مرر إلى القائد كريستيانو رونالدو الذي سدد كرة قوية أخفق الحارس أوفير مارسيانو في صدها.

وهذا الهدف 104 لرونالدو مع البرتغال ويحتاج الآن إلى خمسة أهداف ليعادل مهاجم إيران السابق علي دائي الهداف التاريخي للمنتخبات.

وواصلت البرتغال تفوقها في الشوط الثاني وكان يجب أن توسع الفارق عند انفراد برناردو سيلفا بمارسيانو لكن الحارس أبعد الكرة عن الشباك.

وأضاف فريق المدرب فرناندو سانتوس هدفا جديدا في الدقيقة 86 بفضل جهد رائع من كانسيلو الذي توغل من جهة اليمين وسدد بالقدم اليسرى في الزاوية البعيدة للمرمى.

وكلل برونو فرنانديز تألقه الفردي بتسديدة مبهرة من خارج منطقة الجزاء مختتما الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع.