شاهد فيديو اهداف مباراة البرتغال والكيان الصهيوني فى تحصيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021، والمنتهبة بفوز المنتخب البرتغالي برباعية نظيفة.

اختتم المنتخب البرتغالي استعداداته لخوض كأس أمم أوروبا 2020، وذلك بالفوز على منتخب الكيان الصهيوني برباعية نظيفة، في مباراة دولية ودية أقيمت على ملعب خوسيه الفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

وتقدم برونو فيرنانديز للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 42، قبل أن يسجل النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 86 أضاف جواو كانسيلو الهدف الثالث لفريقه، ثم عاد برونو فيرنانديز ليسجل الهدف الثاني له والرابع للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويستهل المنتخب البرتغالي، حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، مشواره في النسخة المقبلة بمواجهة المنتخب المجري يوم 15 من الشهر الجاري، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا كلا من منتخبي فرنسا وألمانيا.

على الجانب الأخر يحتل منتخب إسرائيل المركز الثالث في المجموعة السادسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر برصيد أربع نقاط، في مجموعة تضم كل من الدنمارك واسكتلندا والنمسا وجزر فارو ومولدوفا.

شاهد فيديو اهداف مباراة البرتغال والكيان الصهيوني فى تحضيرات يورو 2020