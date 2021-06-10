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الامارات | 5 نجوم يخطفون الأنظار في كأس أمم أوروبا

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون النجوم على الموعد في كأس أوروبا، فمن القادر على قيادة بلاده إلى اللقب القاري هذا الصيف، بين ، كيليان مبابي، كيفن دي بروين، توماس مولر أو هاري كاين، بعد موسم عقّدته تداعيات فيروس ؟.

• رونالدو ينتظر مباراة البرتغال الأولى ضد المجر بفارغ الصبر في 15 يونيو.

• مبابي سجل 17 هدفاً في 43 مباراة دولية، ويعيش أبهى فتراته الكروية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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