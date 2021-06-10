الامارات | 5 نجوم يخطفون الأنظار في كأس أمم أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم يخطفون الأنظار في كأس أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون النجوم على الموعد في كأس أوروبا، فمن القادر على قيادة بلاده إلى اللقب القاري هذا الصيف، بين كريستيانو رونالدو، كيليان مبابي، كيفن دي بروين، توماس مولر أو هاري كاين، بعد موسم عقّدته تداعيات فيروس كورونا؟.

• رونالدو ينتظر مباراة البرتغال الأولى ضد المجر بفارغ الصبر في 15 يونيو.

• مبابي سجل 17 هدفاً في 43 مباراة دولية، ويعيش أبهى فتراته الكروية.

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