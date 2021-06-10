الامارات | يوفانوفيتش يطلب ضم «عموري» إلى باناثينايكوس اليوناني

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفانوفيتش يطلب ضم «عموري» إلى باناثينايكوس اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام يونانية أن مدرب النصر والمنتخب الوطني السابق، الصربي إيفان يوفانوفيتش، طلب التعاقد مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن، لينضم إلى صفوف باناثينايكوس اليوناني بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة «سبورتدوغ» اليونانية أن يوفانوفيتش رشح «عموري» للانضمام إلى باناثينايكوس، مشيرة إلى أن المدرب الصربي يرى أن لاعب العين السابق سيمنح «الأخضر» إضافة قوية لما يمتلكه أفضل لاعب في آسيا 2016 من إمكانات رائعة.

وأضافت: «ارتبط اسم عمر عبدالرحمن بقائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى باناثينايكوس بترشيح من يوفانوفيتش، خصوصاً أن (عموري) يعدّ من أفضل اللاعبين العرب، لكن إصابته القوية قبل موسمين وعدم مشاركته بشكل منتظم في آخر ثلاثة مواسم تعدّ من عوائق انضمامه إلى الفريق اليوناني».

وتابعت: «عمر عبدالرحمن كان يمكنه اللعب في أي دوري بأوروبا، ولكنه لم يحصل على مقابل مالي كبير، الذي سيحصل عليه نظير لعبه في الدوري الإماراتي، بينما ارتكب اللاعب خطأ بالرحيل عن العين قبل ثلاث سنوات بانتقاله إلى الهلال السعودي، وتعرض بعدها إلى إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أسهمت في عدم مواصلته اللعب مع الفريق السعودي».

وواصلت: «يمتلك عبدالرحمن إمكانات كبيرة في وسط الملعب وصناعة اللعب، كما أنه لديه قدم يسرى ساحرة يفعل بها كل ما يشاء في الكرة بمراوغة المنافسين ولعب الكرات الطويلة والتسديدات الدقيقة».

يذكر أن عمر عبدالرحمن انضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى شباب الأهلي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، ولم يشارك «عموري» مع «فرسان دبي»، بينما لم يعلن اللاعب عن وجهته المقبلة عقب انتهاء عقده مع شباب الأهلي، والأمر نفسه بالنسبة للنادي الذي لم يكشف عن نيته بشأن تجديد عقد اللاعب الدولي.

• «عموري» كان بإمكانه اللعب في أي دوري بأوروبا، لكنه لم يحصل على مقابل مالي كبير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news