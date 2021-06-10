الامارات | روي كوستا: دبي المكان الأمثل لاحتضان أول «فوت لاب» خارج أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن روي كوستا: دبي المكان الأمثل لاحتضان أول «فوت لاب» خارج أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح لاعب المنتخب البرتغالي روي كوستا مُجمعاً ترفيهياً رياضياً مُتكاملاً «فوت لاب»، بحضور مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر آل رحمة، ورئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية خالد الزرعوني، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، والعضو المنتدب لفوت لاب دبي بمدينة دبي الرياضية حسين مراد.

وقال بيان صحافي: «يُعد (فوت لاب) الوجهة المثالية لعشاق كرة القدم من جميع الأعمار، إذ يخوض رواده تجربة فريدة من نوعها بفضل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المدينة الترفيهية الرياضية الأولى في الشرق الأوسط».

ويستطيع زوار «فوت لاب» من خلال أحدث التقنيات، اختبار وقياس إمكاناتهم الكروية من تمرير وسرعة وتسديد وتحكم في الكرة، ومن ثم الحصول على تقرير مفصل بإحصاءاتهم، كما يمكن للأصدقاء التنافس في ملعب «فوت لاب» للكرة الخماسية، حيث يُمكن لكل لاعب الحصول على مقاطع فيديو لأفضل أهدافه ولمساته في الملعب، بالإضافة إلى العديد من الألعاب التنافسية الترفيهية، مثل كرة القدم الطائرة وتحديات كرة القدم الاستعراضية «فريستايل» وغيرها من الألعاب.

وعن افتتاح «فوت لاب» في دبي علق روي كوستا قائلاً: «أنا سعيد أولاً بوجودي في دبي، المدينة المُذهلة التي تشاركني حُب كرة القدم».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «دبي هي المكان الأمثل لاحتضان أول (فوت لاب) دولي خارج أوروبا، ونسعى إلى تقديم تجربة كروية مختلفة تماماً لكل عشاق الكرة في الإمارات والشرق الأوسط».

من جانبه قال العضو المنتدب لـ«فوت لاب» دبي حسين مراد: «فوت لاب هو الوجهة الجديدة للترفيه الرياضي في دبي والشرق الأوسط، إذ يُقدم للأفراد والأصدقاء والعائلات تجربة ممتعة غامرة بالتحدي والمرح، كما يمنح لاعبي كرة القدم الهواة والمحترفين فرصة لقياس أدائهم».

وأضاف: «ندعو عُشاق كُرة القدم في الإمارات لتجربة فوت لاب واختبار مهاراتهم مع أحدث التقنيات العالمية للاستمتاع بوقتهم بشكل مختلف ومُمتع».

آل رحمة: البرنامج يمزج بين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الرياضة

قال مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ناصر آل رحمة: «يسرنا أن تكون دبي مركزاً لأول فرع لهذا البرنامج المميز خارج البرتغال، حيث إن فكرة البرنامج وانطلاقته كانت من لشبونة، ثم جاء قرار الانتشار عالمياً للاستفادة من نجاح التجربة والنتائج المميزة لهذا البرنامج الذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة الرياضة وتطوير المواهب من مختلف الأعمار».

وأضاف: «يدعم مجلس دبي الرياضي كل الجهات الراغبة في الاستثمار في المجال الرياضي، خصوصاً مجال الأكاديميات وانتقاء وتطوير اللاعبين الموهوبين، كما يتبنى المجلس نهج استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الرياضي لتطوير جوانب التدريب والارتقاء بالأداء والنتائج، وقد نظم المجلس في عام 2019 مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي الأول من نوعه، ويمثل مجمع فوت لاب نموذجاً ناجحاً في مجال التدريب العلمي الدقيق، حيث يتوجه العالم إلى تحديث وسائل التدريب واستخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية لقياس وتحليل الأداء وتطوير مهارات الرياضيين الكبار والصغار، وصناعة أبطال المستقبل».

وأكد آل رحمة أن حضور النجم البرتغالي روي كوستا حفل الإطلاق لهذا المجمع الرياضي التكنولوجي التدريبي الرائد، يؤكد مستوى العمل ومكانة الأشخاص المؤثرين في هذا المشروع المميز، ومستوى النتائج المتوقعة منه.

• يخوض رواده تجربة فريدة بفضل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

• يُمكن لكل لاعب الحصول على مقاطع فيديو لأفضل أهدافه ولمساته في الملعب.

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