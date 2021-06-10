الامارات | تركمانستان تقلّص آمال «رجال الأرز» المونديالية

شكرا لقرائتكم خبر عن تركمانستان تقلّص آمال «رجال الأرز» المونديالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلصت آمال منتخب لبنان في التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، بخسارته أمام نظيره التركمانستاني 2-3، أمس، على ملعب مدينة غويانغ الكورية الجنوبية، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثامنة.

وكان الفوز كفيلاً بحجز «رجال الأرز» مقعداً في الدور الختامي، وبالتالي التأهل تلقائياً إلى نهائيات كأس آسيا، إلا أن الخسارة أدخلت لبنان في متاهة الحسابات المعقدة، وبات يحتاج إلى الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، في حين لم يعد لتركمانستان أي آمال رغم فوزها.

وتجمّد رصيد لبنان، الذي لم يشارك بتاريخه في المونديال، عند 10 نقاط بالتساوي مع كوريا الجنوبية المتصدرة، التي تلعب لاحقاً مع سريلانكا.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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