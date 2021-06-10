الامارات | 67 ألف ساعة مشاهدة لـ «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن 67 ألف ساعة مشاهدة لـ «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي استضافتها العاصمة أبوظبي بين السادس والتاسع من أبريل الماضي، بمشاركة 2000 لاعب من 80 دولة، مجموعة من النجاحات والمكتسبات التي حظيت بإشادة إقليمية ودولية واسعة النطاق.

فيما أكدت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للنسخة 13 من البطولة، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل. وقال بيان صحافي: «على الرغم من انعقاد البطولة من دون جمهور، نجحت النسخة الـ12 من البطولة في استقطاب آلاف المشاهدين، من خلال نقل المنافسات عبر القنوات الرقمية المخصّصة للبطولة، إذ وصل عدد مشاهدات البث الخاص بالبطولة عبر قناة الاتحاد على موقع (يوتيوب) إلى 400 ألف مشاهدة، مع ما يقارب 67 ألف ساعة مشاهدة». واختتمت فئة المحترفين بتصدر البرازيل بـ61 ميدالية ملونة، وجاءت الإمارات في المركز الثاني برصيد 24 ميدالية ملونة، وروسيا في المركز الثالث برصيد أربع ميداليات ملونة. وتمكن لاعبو الإمارات، من فئة الناشئين دون 18 عاماً من حَمَلة الحزام الأزرق، من كسب 34 ميدالية بواقع 12 ذهبية و12 فضية و10 برونزيات.

كما حقق لاعبو الدولة 23 ميدالية في منافسات الأساتذة.

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