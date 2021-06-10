الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العراق
الشرطة - الزوراء 21:00
الدوري السوداني
هلال كادوقلي - هلال الفاشر 20:30
حي العرب - حي الوادي 20:30
هلال الساحل - مريخ الفاشر 20:30
الدوري الليبي
التحدي - النصر 18:30
الخمس - رفيق 19:00
الوحدة - الشط 19:00
الدوري الموريتاني
الساحل - نواكشوط 20:00
تجكجة - كيهيدي 22:25
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