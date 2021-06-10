اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العراق

الشرطة - الزوراء 21:00

الدوري السوداني

هلال كادوقلي - هلال الفاشر 20:30

حي العرب - حي الوادي 20:30

هلال الساحل - مريخ الفاشر 20:30

الدوري الليبي

التحدي - النصر 18:30

الخمس - رفيق 19:00

الوحدة - الشط 19:00

الدوري الموريتاني

الساحل - نواكشوط 20:00

تجكجة - كيهيدي 22:25

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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