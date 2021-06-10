شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

كان فرجاني ساسي، كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: «بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك، ويعلم الله إني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لي في كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق».

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية: «نادي الزمالك متمسك أن تعاقد فرجاني ساسي، مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، اللاعب والمحامي الخاص به أبلغه النادي الأبيض بانتهاء عقده في 31 مايو الماضي».

وأضاف: «الزمالك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرجاني ساسي، حال عدم عودته إلى مصر لاستكمال الموسم مع الفريق الأبيض»، مضيفًا: «النادي الأبيض كلف المحامي الدولي نصر عزام، لرفع قضية ضد فرجاني ساسي، في حال عدم عودته لاستكمال الموسم».