كارتيرون يتحدث عن رسالة فرجاني ساسي.. ويُبرئ إدارة الزمالك من المسئولية.. ويكشف: دعم تركي آل الشيخ رفع الرواتب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، عن رسالة لاعب خط وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي، كما تحدث عن دعم المستشار تركي آل الشيخ للنادي الأبيض خلال الفترة الماضية وهو ما رفع من قيمة الرواتب.

وقال كارتيرون، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إنه قام بالتواصل مع فرجاني ساسي للاطمئنان عليه وأخبره أنه مصاب.

وأوضح الفرنسي أنه تلقى رسالة من ساسي اليوم يخبره فيها بأنه مصاب ويحتاج إلى 10 أيام للعلاج، مضيفاً: "أرسلت للاعب رسالة أطمئن عليه وأبلغني بالإصابة فقط ولم نتحدث في أي موضوع آخر".

وقال كارتيرون إنه لا يستطيع أن يحمل اللجنة السابقة مسئولية أزمة تجديد فرجاني ساسي لأنها جاءت في وقت متأخر، وكان يجب أن يتم حسم الأمر قبل يناير الماضي، كما أن اللجنة الحالية لا تتحمل أيضا المسئولية.

وتابع: "أعتقد أن ساسي لن ينتظر لآخر لحظة ليحدد مصيره وفي نفس الوقت ليس لدي أي معلومة مؤكدة حول قراره النهائي، ولكن قد يكون وقع لنادي آخر وقد يكون لا".

وأشار مدرب الزمالك إلى أن اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب تسعى لوضع حلول للأزمة المالية، ولكن الاقتصاد في الكرة يعاني من مشاكل بسبب جائحة كورونا.

وشدد كارتيرون على أن النادي حاول كثيراً تجديد عقد فرجاني ساسي، لكن المشكلة أن النادي استطاع التعاقد مع لاعبين تتقاضى راتباً أعلى من عوائد النادي المادية في الفترة السابقة بسبب مساندة المستشار تركي آل الشيخ للنادي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، نشر فرجاني ساسي تغريدة مثيرة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. وقريبا سوف اوضح كل الحقائق!!"