الدوري الأميركي للمحترفين: هاردن يغيب عن نتس للمباراة الثانية توالياً

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نيويورك : يغيب نجم فريق بروكلين نتس جيمس هاردن عن مباراة فريقه الثالثة والثانية له على التوالي ضمن سلسلة مباريات نصف النهائي في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" للمنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، بسبب إصابة في أوتار الركبة، بحسب ما قال مدربه ستيف ناش.

وانتزع نتس التقدم 2 صفر في أول مبارتين من السلسلة بانتصارين على أرضه، رغم غياب هاردن الذي لعب 43 ثانية فقط من المباراة الافتتاحية وغاب عن المباراة الثانية.

وافتقد نتس لجهود هاردن بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في الدقيقة الأولى من المباراة الأولى الّتي فاز أمام باكس 115 107.