رولان غاروس: نادال إلى نصف النهائي الرابع عشر

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باريس: بلغ الإسباني رافايل نادال نصف النهائي الرابع عشر له في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب الأربعاء، رغم خسارته مجموعة أمام الأرجنتيني دييغو شفارتسمان عندما تغلب عليه الأربعاء 6 3، 4 6، 6 4، و6 صفر.

وسيواجه نادال الساعي إلى تتويجه الرابع عشر في رولان غاروس ليرفع إلى 21 عدد ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (رقم قياسي)، الفائز من المباراة بين الصربي المصنف أول نوفاك ديوكوفيتش والإيطالي ماتيو بيريتيني (9) في وقت لاحق اليوم.

وسيسعى الإسباني والصربي إلى حجز مكان لهما في النهائي ليواجه أحدهما الفائز من المباراة التي تجمع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (5) والألماني ألكسندر زفيريف (6).