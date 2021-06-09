شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثنائي المقاولون العرب أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب خدمات الثنائي محمد سالم والتونسي هيثم الجويني، مهاجمي الفريق، خلال مباراة إنبي.

ويأتي ذلك بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق طوال الفترة الماضية، حيث كان يعاني سالم من الإصابة في الركبة، في حين كان يعاني الجويني من الإصابة في الكتف.

ويستعد المقاولون العرب لخوض مباراة إ نبي، المقرر إقامتها 28 يونيو الجاري، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 10 لقاءات، وأحرز لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفا.