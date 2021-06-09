شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تقرر صرف جميع مستحقات فريق اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد اليوم.

وتسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.

وبدأ خالد فتحي المكلف من قبل إدارة نادي الزمالك بالتفاوض مع اللاعبين المنتهية عقودهم التحدث مع اللاعبين من أجل تجديد تعاقدهم مع النادي في الفترة الحالية، بالإضافة إلى التفاوض مع بعض الصفقات الجديدة.

كان الكابتن حسين لبيب رئيس النادي قد رفض التفاوض مع أي لاعب للتجديد إلا بعد سداد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين في الفترة الحالية.