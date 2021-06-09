شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين يكشف التفاصيل الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه، تمهيدًا لانضمامه للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مهند لاشين، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«لم أتلق أي عروض رسمية من نادي الزمالك، بشأن انضمامي للفريق الأبيض خلال الميركاتو الصيفي»، موضحًا :«بعض المسؤولين من النادي الأبيض تحدثوا مع تامر النحاس، وكيل أعمالي، ولكن المفاوضات لم ترتق الرسمية حتى الآن».

وأضاف :«تركيزي حاليًا مع فريق طلائع الجيش، حيث لدينا مباريات هامة في مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة، نسعى للفوز بها، لكي يبتعد الفريق عن شبح الهبوط للقسم للثاني، وينهي الدوري في مركز يليق به».

وعن مفاوضات الأهلي معه، قال :«كانت هناك مفاوضات من الأهلي خلال السنوات الماضية، ولكن في الوقت الحالي، لا توجد أي مفاوضات سواء ودية أو رسمية».

وأوضح :«أنا مُعار من نادي بيراميدز، وبعد نهاية الموسم الجاري سوف أحسم وجهتي المقبلة، سواء بالعودة للنادي السماوي أو خوض تجربة جديدة»، مضيفًا :«لم أتواصل مع أي من مسؤولي بيراميدز بشأن عودتي للفريق، كل شىء سيتضح في نهاية الموسم الجاري».

وأشار: «طموحي في الفترة المقبلة هو الانضمام للمنتخب الوطني الأول، أبذل أقصى جهد مع طلائع الجيش، حتى أكون ضمن كتيبة المنتخب في المعسكرات المقبلة». مضيفًا :«اسمي كان ضمن القائمة الأولى للمنتخب في المعسكر الماضي، وهذا الأمر أسعدني كثيرًا، ودليل على أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، يتابع جميع اللاعبين».