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الزمالك يتدرب يومياً بثلاث مجموعات

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال مران اليوم الأربعاء.


وتولى أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على مجموعة في حين تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، بينما تولى فرناندو مخطط الأحمال الإشراف على المجموعة الثالثة.

وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على سرعة نقل الكرة في المساحات الصغيرة مع دقة التسليم والاستلام.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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