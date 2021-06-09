شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف عن آخر تطورات حالة شيكابالا وحازم إمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الثنائي محمود عبدالرازق «شيكابالا» وحازم إمام، لاعبي الفريق، اقتربا من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح نبيه أن الثنائي يؤديان في الفترة الحالية المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.