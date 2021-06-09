شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون : الزمالك ضحية الدوري ونحن الأحق بالتأهل في البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض كان هو الأحق بالتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا من مولودية الجزائر.

وأوضح المدير الفني الفرنسي أن جميع دول العالم أنهت مسابقة الدوري، باستثناء مصر، مضيفا أن الدوري المصري ينتهي في شهر سبتمبر، وشدد على أن الكرة المصرية تطورت وهناك لاعبون في مصر يلعبون في أوروبا.

وتساءل المدرب الفرنسي في تصريحات خاصة للموقع الرسمي عن موقف أي لاعب يتلقى عرضًا في الفترة الحالية للاحتراف فهل سيستمر مع ناديه ويخسر فرصة للاحتراف بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري المصري، أم سيرحل اللاعب ويترك فريقه قبل انتهاء الموسم؟

وأضاف كارتيرون قائلا :«منذ 10 سنوات كان الأمر عاديا بالنسبة للاعبين والأندية بسبب قلة عدد المحترفين من الدوري المصري خارجيا، ولكن الآن الأمور تطورت واللاعبون يتلقون حاليا عروضا للاحتراف».

وأوضح كارتيرون أنه على تواصل مع لاعبي فريق التعاون السعودي الذي سبق أن تولى تدريبه، وهم في راحة منذ أسبوع وسيبدأ الفريق فترة الإعداد في منتصف يوليو وهذا لا يحدث في مصر.