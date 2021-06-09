شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد : رحيل فرجاني «ناقوس خطر» .. وهناك تقصير من المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق، على رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكان فرجاني ساسي، كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: «بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك، ويعلم الله إني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لي في كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق».

وقال عبدالواحد السيد، في تصريحات تليفزيونية :«اشكر فرجاني ساسي، على الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك، فهو لاعب محترم وملتزم، قضى ثلاث سنوات مع القلعة البيضاء، لم يفتعل خلالها أي أزمة، ارتبط به جمهور الزمالك ارتباط كبير، وكان يتمنى أن يستمر اللاعب مع النادي».

وأضاف : «فرجاني ساسي، كان من العناصر المهمة داخل نادي الزمالك، وأنا عمري ما هجمته»، مضيفًا : «بالتأكيد كان هناك تقصير من جانب مسؤولي نادي الزمالك السابقين، في ملف تجديد عقد ساسي».

وتابع : «في يناير الماضي فقدنا مصطفى محمد، وحاليًا نفقد فرجاني ساسي، وهذا ناقوس خطر، خاصة أن الموسم المقبل سينتهي عقود 9 لاعبين من القوام الأساسي للفريق على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، لذلك يجب على إدارة النادي الأبيض أن تتحرك من الأن لتجديد عقودهم حتى لا يحدث ما حدث مع فرجاني».