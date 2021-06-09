شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه متعددة لفرجاني ساسي .. احتضن أشبال الزمالك وسخر من الحراس وأهان أمين عمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدولي التونسي فرجاني ساسي إسدال الستار على رحلته الكروية مع نادي الزمالك بعد 3 مواسم قضاها داخل صفوف فريق الكرة الأول بالنادي، من خلال تغريدة أطلقها مساء اليوم عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وشهدت رحلة فرجاني ساسي مع الزمالك العديد من الملابسات والمواقف، منها من استحق الثناء والإشادة والاحترام وأخرى كانت تحمل السخرية فرفضها وانتقدها الجميع، وهو ما نسلط عليه الضوء في التقرير التالي.

الاعتذار لمدافع المحلة رغم الحصول على بطاقة حمراء

لم يشغل بال ساسي الخروج مطروداً من مباراة الزمالك أمام غزل المحلة في الدور الأول للدوري هذا الموسم، بقدر ما كان يهمه الاعتذار لمدافع المحلة على التسبب في إصابته والاطمئنان على سلامته في مشهد مميز استحق تصفيق الجميع.

احتضان أشبال الزمالك وصرف مكافاّت لهم

في واقعة نادراً ما تجدها من لاعب محترف، قام ساسي بشكل شبه دائم بتحفيز أشبال وناشئي الزمالك وصرف مكافاّت رمزية لهم لتحقيق الانتصارات والرفع من شان النادي وهي اللفتة التي لقت بإعجاب واحترام أنصار النادي وباقي جماهير اللعبة في مصر.

السخرية من حراس المرمى بعد التسجيل

مشهد لم يعجب الكثيرون كرره ساسي مع الزمالك وأيضاً خلال مشواره الدولي مع المنتخب التونسي، بالسخرية من حراس المرمى عقب التسجيل في شباكهم خاصةً من ركلات الجزاء، وهو الأمر الذي سعى زميله محمود علاس لتقليده لينال غرامة وتحذير من رئيس النادي السابق مرتضى منصور.

أزمة ساسي مع أمين عمر

في مشهد غير رياضي قام ساسي بنزع السماعة الإلكترونية من أذن الحكم أمين عمر، الذي أدار مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز بالموسم الماضي، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف اللاعب 8 مباريات بسبب هذا السلوك.