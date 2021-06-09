شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي والترجي .. التوانسة يقيمون وقفة للمطالبة بحضور مباراة الذهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام عدد من جمهور نادي الترجي التونسي اليوم الأربعاء بعمل وقفة أمام وزارة الصحة التونسية طالبوا خلالها بحضور الجمهور مواجهة الأهلي والترجي التونسي والمقررة 19 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وزير الصحة التونسي للجماهير بحسب جريدة الصباح التونسية: «دخول الجماهير سيتسبب في زيادة انتشار الوباء» .

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه بدأ الترتيبات والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، استعدادا لمباراة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ إن الأهلي يغادر القاهرة إلى تونس أحد يومي ١٤ أو ١٥ من شهر يونيو الجاري وفقًا لما يحدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

كان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.