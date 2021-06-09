شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم منتخب إسبانيا بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس اليوم الأربعاء إن لاعبي المنتخب الإسباني لكرة القدم سيحصلون على تطعيم ضد كوفيد-19 بعد أن تضررت الاستعدادات لبطولة أوروبا 2020 بإصابة سيرجيو بوسكيتس ودييجو يورينتي بالفيروس.

وأبلغت دارياس مؤتمرا صحفيا أن اللاعبين سيحصلون على تطعيم بواسطة الجيش وكذلك سيتسلم الرياضيون المتجهون لأولمبياد طوكيو الشهر المقبل لقاح كورونا مشيرة إلى أنه قرار «مهم جدا وضروري».

وأصبح يورينتي مدافع ليدز يونايتد أحدث لاعب يصاب بكورونا بعد القائد بوسكيتس ليتسبب في ضربة جديدة لاستعدادات بلاده لبطولة أوروبا.

وبعد إصابة بوسكيتس يوم الأحد، دخل اللاعبون في العزل ولم يكن بوسعهم المران سوى بشكل فردي، بينما ستبدأ إسبانيا مشوارها في بطولة أوروبا أمام السويد ضمن المجموعة الخامسة يوم الاثنين.

وأعلن الاتحاد الإسباني إصابة يورينتي بفيروس كورونا مساء يوم الثلاثاء ما أجبره على السير على خطى بوسكيتس لاعب وسط برشلونة والدخول في الحجر ما يعني غيابهما عن مواجهة السويد.

وتعرضت السويد لضربة مماثلة بإصابة اثنين من لاعبيها بالفيروس هما ديان كولوسيفسكي وماتياس سافنبرج. ولدى أسكتلندا إصابة واحدة بكوفيد-19 بينما ستنطلق بطولة أوروبا يوم الجمعة حيث تخوض إيطاليا مباراة الافتتاح على أرضها أمام تركيا.

ويمكن أن يعود يورينتي وبوسكيتس إلى تشكيلة إسبانيا في المباراة الثانية أمام بولندا يوم 19 يونيو، رغم أن المدرب لويس إنريكي يملك مهلة حتى 12 يونيو فقط لإجراء تغييرات في التشكيلة بناء على الحالة الصحية للاعبين.