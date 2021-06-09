شكرا لقرائتكم خبر عن حينما غاب عازف ميت عقبة.. 16 تعثرًا للزمالك بدون فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك، رحيله عن صفوف النادي رسمياً بعد نهاية عقده، من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ساسي انضم لصفوف الزمالك في صيف 2018 قادماً من النصر السعودي في صفقة تمت بمباركة تركي آل الشيخ، وزير الترفيه الحالي بالمملكة السعودية ورئيس الاتحاد العربي السابق لكرة القدم.

وعلى مدار 3 مواسم لساسي داخل صفوف الزمالك، غاب اللاعب عن تمثيل الفريق في 42 مباراة.

وتعثر الزمالك بعدم تحقيق الانتصار في 16 مباراة منها أي بنسبة 38% مع غياب ساسي.

على مستوى دوري الأبطال تعادل الزمالك سلبياً في النسخة الماضية في غياب ساسي أمام أول أغسطس الأنجولي بملعب الأخير في مرحة المجموعات، في الوقت الذي فاز فيه على الرجاء المغربي ذهاباً في نصف النهائي بالمغرب.

في الكونفيدرالية تغيب ساسي عن تشكيلة الزمالك بسبب الإصابة في 5 مباريات حاسمة، خسر فيها الفريق في واحدة أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب النهائي وفاز في 3 وتعادل في واحدة أمام حسنية أغادير بذهاب ربع النهائي.

وخلال 28 مباراة غاب فيها الدولي التونسي عن تشكيلة الزمالك بالدوري الممتاز في 3 مواسم، تعادل الفريق في 8 منها وخسر في 4 بينما انتصر الفريق في غيابه خلال 16 مواجهة.

في كأس مصر لم يدخل فرجاني ساسي تشكيلة الزمالك في 4 مباريات وحقق الفارس الأبيض الفوز في 3 منها وتلقى خسارة وحيدة كانت أمام طلائع الجيش بنصف نهائي الموسم المنصرم.