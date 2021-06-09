شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينظم بطولة «فيفا 21» بمشاركة نجوم العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن تنظيم بطولة فيفا 21 للألعاب الإلكترونية، بمشاركة نجوم العرب.

ونشر تركي آل الشيخ على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» البرومو الخاص بالبطولة، وعلق عليها قائلا :«16 مجموعة بقيادة نجوم العرب وأكثر من 16 ألف لاعب في بطولة فيفا 21».

وأضاف تركي آل الشيخ : «البطولة هدفها خيري والمنافسة على مستوى عال».

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، سبق أن نظم في مصر بطولة «فيفا 2018» في «البلاي ستيشن» والتي وصلت مجموعة جوائزها إلى مليوني جنيه.